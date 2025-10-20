KEY TO LIT猪狩蒼弥、電車移動を告白「みんな自力で来ているんです」スタジオからは驚きの声
【モデルプレス＝2025/10/20】KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が20日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。移動事情を明かす場面があった。
この日、KEY TO LITはレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。5人でのバラエティ番組出演は、今回が初となった。
「デビューしたい？」という質問について答える場面では、岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）が「（デビューすると）送迎がアルファードになる」と語る場面が。すると、猪狩は「今日もみんな（現場まで）自力で来ているんです」と意外な移動事情を打ち明けた。
続けて、猪狩が「今日、勝手に来ました。電車で」と電車移動であることを話すと「電車乗るの？」とスタジオからは驚きの声が。同番組は外観覧も可能で、この日も1300人を超えるファンが駆けつけたため、MCを務めるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑からは「ファンと会っちゃうじゃん」と聞かれた猪狩。すると、「僕は今日新橋まで来て、新橋からタクシー」と途中まで電車移動だったことを明かしていた。（modelpress編集部）
◆猪狩蒼弥、電車移動を告白
