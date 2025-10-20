滝沢眞規子、2つの具沢山弁当公開「彩り豊かですごい」「愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】モデルの滝沢眞規子が10月20日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】滝沢眞規子「彩り豊かですごい」具沢山のお手製弁当2つ
滝沢は「今日は次女の分と2つ置いて仕事にいきます」とつづり、彩り豊かで具沢山のお弁当が2つ並んだ写真を投稿。「さつまいもご飯とチーズささみかつ、あとは作り置きです」とお弁当の具材について説明して「帰ってきてる間はあちらで食べられないようなものをたくさん作ってあげたいです」と、イギリスに留学中で現在秋休みのため帰国している次女への思いを添えている。
この投稿には「こんなに美しいお弁当は初めて見た」「愛情たっぷり」「彩り豊かですごい」「具沢山」「食べてみたい」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】滝沢眞規子「彩り豊かですごい」具沢山のお手製弁当2つ
◆滝沢眞規子、彩り豊かな2つのお弁当を公開
滝沢は「今日は次女の分と2つ置いて仕事にいきます」とつづり、彩り豊かで具沢山のお弁当が2つ並んだ写真を投稿。「さつまいもご飯とチーズささみかつ、あとは作り置きです」とお弁当の具材について説明して「帰ってきてる間はあちらで食べられないようなものをたくさん作ってあげたいです」と、イギリスに留学中で現在秋休みのため帰国している次女への思いを添えている。
◆滝沢眞規子の投稿が話題
この投稿には「こんなに美しいお弁当は初めて見た」「愛情たっぷり」「彩り豊かですごい」「具沢山」「食べてみたい」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】