シャンパンファイトで…

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。試合後のシャンパンファイトでは、選手ではない人物が受けた“被害”を告白した。

試合後のロッカールームで行われた今季4度目のシャンパンファイト。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の人気女性レポーターのキルステン・ワトソンさんも、選手へのインタビューのために参戦した。

しかし、待っていたのはキンキンに冷やされたビールのシャワー。選手たちに、頭の上から盛大に掛けられると寒そうに身震いしていた。

ワトソンさんは自身のインスタグラムのストーリー機能で実際の映像を公開。動画内には「最初は楽しかったけど、その後に強烈な頭キーン。オーマイガー」と手荒い祝福を回顧した。それでも、「とはいえ、そんなことはどうでもいいの。彼らがナ・リーグ王者になったから！」と2年連続制覇に歓喜していた。

WSは24日（同25日）に開幕。マリナーズとブルージェイズの勝者と対戦する。



（THE ANSWER編集部）