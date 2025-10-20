「2色買い」「交互に着回す予定！」【ユニクロ】マニアがスタメンに任命！「優秀トップス」

【ユニクロ】でこの秋買っておいたほうがいいアイテムって？ それが知りたいなら、週5でユニクロを着るマニアライターにおまかせ。今回は、今季のスタメンに任命した「優秀トップス」をご紹介。可愛すぎて2色買いしたショート丈シャツ、交互に着回す予定の最旬ポロセーターなど、厳選アイテムがずらり。どれも現在進行中でヘビロテしているので、リアルな声をお届けします！

1点投入でトレンド感が出る最旬ポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

コーデがマンネリ化してきたら、トレンドのポロセーターの出番かも。襟付き × 上質なメリノ素材が魅力で、大人の装いに自然と馴染む1枚です。チノパンツやプリーツスカートを合わせれば、最旬プレッピースタイルが即完成。ほどよくゆとりのあるシルエットで、肉感を拾いにくいのも筆者のお気に入りポイント。最近秋ムード満点の新色レッドが登場したので追加買いしました。ナチュラルカラーと交互に着回す予定です！

上品カジュアルにきまるヘンリーネックT

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖」\1,990（税込）

SNSでも話題のヘンリーネックT。噂通りの名品でした！ キレイ見えする細ピッチのリブ仕立て × 1枚できまるヘンリーデザインが魅力。ほどよくコンパクトなシルエットと短めの丈感で、着るだけですっきり見えを助けてくれます。1枚で着るのはもちろん、2枚色違いでレイヤードしても今っぽい印象に。旬のワイドパンツやカーブパンツとも相性抜群で、この秋ガンガンヘビロテする予感。

素材感もデザインも抜群のオックスフォードシャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

気に入りすぎて筆者も今季2色買いしたオックスフォードシャツ。オックスフォードシャツ特有のタフな質感ではなく、落ち感のあるコットンレーヨン混素材で上品にしあげた1枚。身幅広め × 着丈短めのボックスシルエットで、さまざまなボトムスと合わせてもバランスよくきまります。前裾のさりげない【JW ANDERSON（ジェイダブリュー・アンダーソン）】の刺繍ロゴもこだわりポイント。同じアイテムでストライプ柄のものも登場しています。

着てみてよかった！ 大人に似合うスウェットパーカー

【ユニクロ】「スウェットフルジップパーカ」\3,990（税込）

毎シーズン発売されているスウェットフルジップパーカ。「カジュアルすぎるかも……」と筆者は苦手意識を持っていたのですが、先日試着したところ、シルエットのよさにびっくり！ 大きすぎずジャストすぎない絶妙なサイジング。公式オンラインストアによると「肩と身幅、リブ幅を調整した、現代的なレギュラーフィット」なんだそう。シャツの上から羽織れば、ほどよくカジュアルダウンされこなれ感がアップ。お出かけからリラックスウェアまで、幅広く活躍する1枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子