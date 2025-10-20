俳優のフィン・ウルフハード(22)が、ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の撮影現場でパニック発作を起こしていたという。ネットフリックス配信の同ドラマの人気に伴うプレッシャーへの対処で、特にシーズン４は大変だったそうだ。



フィンはタイム誌にこう振り返る。「13歳で突然、世界中の人々に知られる存在となったことが、信じられず無意識に恐怖を感じていた」「初めての恋愛関係の悩みを抱えつつ、コロナ禍と撮影の両立に追われていた。あるシーンの途中でいきなり過呼吸になってね。エキストラの多くがファンで、まるで水槽の中にいるような感覚だった。それが最終的にパニック発作に至ったんだ」。



ちなみに、ネットフリックスは同ドラマの世界を拡大する計画を立てており、フィンはこれから配信される最終シーズンがシリーズの将来を大きく左右するだろうと続けた。「正直、皆かなり心配していたんだ。『ゲーム・オブ・スローンズ』が最終シーズンで酷評された様子を見て、自分たちは『ああいう風にならないことを願う』という気持ちで臨んだんだ」「でも脚本を読んだら、これが特別なものだと分かったよ」。



2016年に同ドラマのマイク・ウィーラー役としてデビューし音楽活動も展開中のフィン。最終シーズンの撮影終了後ショック状態にあると以前SNSで明かしていた。ミリー・ボビー・ブラウンやノア・シュナップら共演者と一緒に成長してきたと振り返リ、ファンらがシーズン５を気に入ってくれることを願っていると綴っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）