【きょうから】バーガーキング、5日間限定「ワッパー祭り」スタート 人気ワッパーセットが最大30％オフ
バーガーキングが、きょう20日から全国で「ワッパー祭り」をスタートする。300店舗突破を記念した感謝企画で、24日（金）までの5日間限定開催。各日午後2時から、公式アプリで配信される限定クーポンを使うと、人気のワッパーセット5種を通常価格より最大30％オフ、300円引きで楽しむことができる。
【写真】えっこのセットも30％オフ？『ワッパー祭り』対象メニュー
対象となるのは、『ワッパーチーズセット』（税込990円→690円）、『ダブルワッパーチーズセット』（税込1,340円→1,040円）、『スモーキーBBQワッパーセット』（税込990円→690円）、『テリヤキワッパーセット』（税込990円→690円）、『スパイシーワッパーセット』（税込990円→690円）の5商品。いずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付くセットで、店内飲食・テイクアウトどちらにも対応している。
バーガーキングは2022年7月から2025年9月まで、39ヶ月連続で既存店売上高が前年比を上回る成長を続けており、今回のキャンペーンはその感謝を込めた特別企画となる。
クーポンは公式アプリをダウンロードし、会員登録を行うことで利用可能。既存会員も対象となり、各日午後2時以降に利用できる。セルフレジや有人レジではQRコードをスキャン、ドライブスルーでは4桁の番号を伝えて提示する仕組みとなる。1会計につき3セットまで利用できる。
一部店舗（東京競馬場店・京都競馬場店）ではキャンペーンを実施しておらず、デリバリーも対象外。店舗の状況によっては販売を一時中止する場合もあるという。
【写真】えっこのセットも30％オフ？『ワッパー祭り』対象メニュー
対象となるのは、『ワッパーチーズセット』（税込990円→690円）、『ダブルワッパーチーズセット』（税込1,340円→1,040円）、『スモーキーBBQワッパーセット』（税込990円→690円）、『テリヤキワッパーセット』（税込990円→690円）、『スパイシーワッパーセット』（税込990円→690円）の5商品。いずれもフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付くセットで、店内飲食・テイクアウトどちらにも対応している。
クーポンは公式アプリをダウンロードし、会員登録を行うことで利用可能。既存会員も対象となり、各日午後2時以降に利用できる。セルフレジや有人レジではQRコードをスキャン、ドライブスルーでは4桁の番号を伝えて提示する仕組みとなる。1会計につき3セットまで利用できる。
一部店舗（東京競馬場店・京都競馬場店）ではキャンペーンを実施しておらず、デリバリーも対象外。店舗の状況によっては販売を一時中止する場合もあるという。