Ì¼¤Ï£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¡¡¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¡¢ÃíÌÜÁÈ³Õ¤â¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¾ðÊó¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×µÄ°÷¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁÈ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤â¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¾ðÊó¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼µÄ°÷¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤ÎÉã¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅÄÂ¼µÄ°÷¤¬À¸½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¤Û¤Ü·èÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍýÃÂÀ¸¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÃíÌÜ¤ÎÁÈ³Õ¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÎÓË§Àµ»á¤ÎÁíÌ³Âç¿Ã¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Î³°Ì³Âç¿Ã¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ê¤É¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÂ¼µÄ°÷¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬¡ÊÂç¿Ã¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿û¤µ¤ó¤Î»þ¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î»þ¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£ÁíÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÇÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¾ðÊó¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÆâ³Õ¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¡ÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ËÅÞ¤Ë¤Ï¹ß¤ê¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â²¿¤ò¤ä¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½÷À³ÕÎ½¤¬²¿¿ÍÆþ¤ë¤«¡£²áµîºÇÂ¿¤Ï£µ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£