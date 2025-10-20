「Travis Japan」の松田元太（26）が20日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。後輩グループからの指摘にタジタジする場面があった。

この日は所蔵事務所が同じSTARTOである男性5人グループ「KEY TO LIT」がゲストで登場。MCの「ハライチ」澤部佑から関係性について質問される場面があった。

入所順では井上瑞稀、中村嶺亜が先輩、佐々木大光、岩崎大昇、猪狩蒼弥は後輩だと説明し「あんまり普段、会うタイミングがない」と告白。澤部から「一緒にバックで踊ったとかもない？」と聞かれると「嶺亜はtimelesz…前のSexy Zoneのツアーバックで同じくくりやるっていうのはあった」と回顧した。

この言葉を受け中村は「当時、こんなにぶっ飛んでなかったんで、テレビで見るたびにどんどんぶっ壊れていくんで、テレビの世界って、こんなにヤバいところなのと思いました」とぶっちゃけ、猪狩は「元太くんって、もともと、オレらの中では、オシャレでスマート。カッコいいイメージがあった」と追い打ち。

松田は「テレビじゃん。マジで、なあ！」と大焦りで釈明しつつ、後輩グループからのキツい指摘に「いるよ、いるよ、松田はすぐそばにいるよ」と訴えかけていた。