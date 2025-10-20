元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。タレントの重盛さと美さんとの「YouTube撮影デート」の様子を投稿しました。



【写真を見る】【 板野友美・重盛さと美 】 仲良し２ショット 「YouTube撮影デート」を報告 「さっちゃんともちん？さともみ？トモシゲ？どれがすき？」





板野さんは、「YouTube撮影デート」というメッセージとともに、夜景をバックに二人で撮影した複数の写真を公開しました。また、「さっちゃん撮影プロすぎて可愛く撮ってくれた写真は近日インスタ載せる」と重盛さんの撮影技術を絶賛しています。







投稿写真では、板野さんが白いキャップと白いトップスを着用し、重盛さんは緑のキャップと黒いパーカーというスタイルで登場。





夜の屋外で様々なポーズをとる二人の姿が収められています。ピースサインや顎に手を当てるショット、跳ねるような動きのある写真など、親密で楽しげな雰囲気が伝わってきます。







また室内で撮影された写真も公開されており、カップを手に持つ二人の様子も見られます。飲食店でのリラックスした時間を過ごしたようです。







投稿の最後には「さっちゃんともちん？さともみ？トモシゲ？どれがすき？笑」と、二人の組み合わせの呼び名についても言及。さらに「YouTubeも昨日あげたのでみてね」と呼びかけています。







この投稿に、「最強！ツートップだ」「このツーショットは永久保存版」「天使のコラボかわいすぎて癒し」「ともしげがいっちゃんしっくりくるね」「トモシゲ 最高のネーミング」「ともさとがいいかな〜と思うよ！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】