マシンガンズ・滝沢秀一がダンボールにまつわるごみトリビアを投稿！「テープぐるぐる巻きは水に溶けないので、可燃ごみになります」
お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一は、Xでごみ清掃をテーマにしたトリビア投稿を続けており、啓発活動に精力的に取り組んでいる。滝沢は自身のXを更新し、「【今日のごみトリビア】古紙回収の中間処理業者さんの壁に貼ってあるポスターです。こういうのを見ているので、僕は写真のようなダンボールはシールを貼って置いていきます。工作はクレヨンじゃなければ持っていきます。テープぐるぐる巻きは水に溶けないので、可燃ごみになります」と投稿した。
この投稿にファンからは「可燃ごみ」のシール、私の自治体も導入して欲しいな。。」「可燃ゴミのシールなんてあるんですね」のような声が集まり、多くのユーザーが関心を示している。
【今日のごみトリビア】— マシンガンズ滝沢 (@takizawa0914) October 19, 2025
古紙回収の中間処理業者さんの壁に貼ってあるポスターです。こういうのを見ているので、僕は写真のようなダンボールはシールを貼って置いていきます。工作はクレヨンじゃなければ持っていきます。テープぐるぐる巻きは水に溶けないので、可燃ごみになります#ゴミ清掃員の日常 pic.twitter.com/GG4VEve7tu