グラビアアイドルの橋本梨菜（32）、青山ひかる（32）河路由希子（28）によるガールズユニット「sherbet」が20日、都内でデビュー10周年記念ライブに向けた取材会を行った。

2015年8月に結成し、節目を迎えた。青山は「あっという間というのとようやくという気持ち」と表現。橋本は「ソロでのグラビアと違う心の支えになっていた」と明かす。「めちゃくちゃ寂しがり屋なので、メンバーと会うと友だち感覚で喋っちゃうとかグループでは一人の時間はほとんどなかったですね」と、グループだからこその絆があったという。

25日に東京・北千住の天空劇場で、10周年記念の東名阪ツアーの最終公演を行う。取材会では同公演で着用する新衣装を一足早くお披露目。シックな黒でまとめて、スタイルが映えるものになっており、河路は「露出がいつもより高いものになっているのでみんなに喜んでもらえるかな」と自信をみせる。ツアー中には担当カラーを取り入れた衣装をお披露目したが、橋本は「ちょっとかわいくなりすぎちゃったかも。ダンスやスタイルで魅せるのが売りなので」と原点回帰を誓った。

今回のツアーでは、3都市に加えて台湾でのライブも敢行。アジア圏での人気も沸騰しており、「言葉が通じなくてもライブやパフォーマンスがいいと思ってきてくれる人がいるんだと実感した」と橋本。河路は「SNSを通じて私たちを知って来てくれる人もいますが、“顔がかわいい”と言って来てくれる人もいるので顔ですかね」と言うと、橋本は「現地の方は年齢を意識していないので、若く見えるのかな」と分析した。