リボ払い残高「100万円」あるけど車を買いたいです。年収600万円で「レクサス」は厳しいですか？ リボ払いが残っていても“マイカーローン”は組めるでしょうか？

リボ払いとは

まずは、リボ払いとは何かを把握しておきましょう。リボ払いとは、クレジットカードを利用した回数や金額に関わらず、毎月設定した一定の金額を支払う方式です。これは、定額方式と呼ばれるものです。一方、リボ払いの残高に応じて、毎月の支払額が増減する「残高スライド方式」と呼ばれる返済方法もあります。

また、よく間違われるものに「分割払い」があります。これは、クレジットカードの利用時に、カードの名義人が支払い回数を指定し、その回数に応じた金額を支払います。リボ払いは金額を指定するのに対し、分割払いは支払い回数を指定する点が違うことを理解しておきましょう。



リボ払いの残高があってもマイカーローンを組める？

それでは、リボ払いの残高があってもマイカーローンを組めるのでしょうか。結論を言うと、リボ払いの残高の有無だけでは一概に答えられません。なぜなら、マイカーローンの審査時には、返済能力が確認されるからです。具体的には、年収や雇用形態、勤続年数、住宅ローンをはじめとした借り入れ状況などから、総合的に返済能力が審査されます。

しかし、一般的に返済負担率を30％以下に収めると、ローンに通りやすいとされています。返済負担率とは、収入に対する借入金額の割合です。返済負担率が30％以上になると、収入に対する借入金額が多くなることから、返済が滞る可能性が高くなると判断されます。

また、次に該当する場合は返済能力が低いとみなされ、マイカーローンを組めない可能性もあるでしょう。



・リボ払いの残高が多い

・リボ払いの利用限度額を使い切っている

・複数のカードでリボ払いを利用している

・毎月最低返済額しか支払っていない

審査基準は金融機関などによって異なりますが、1つでも該当すれば、審査に通らない可能性があります。



年収600万円でリボ払いの残高が100万円あってもレクサスを買える？

今回の事例である年収600万円で、リボ払いの残高が100万円ある人は、レクサスを購入できるのかを見ていきましょう。

残高が100万円あるリボ払いの毎月の支払額を1万円、手数料率15％と仮定すると、支払い回数は100回、手数料を含めた支払総額は161万8456円です。

リボ払いとマイカーローンを合わせた支払額を、年収600万円に対して返済負担率30％に収めると仮定しましょう。リボ払いとマイカーローンを合わせた年間の支払額は、次の計算式で求められます。

600万円×30％＝180万円

リボ払いの毎月の支払額は1万円で年間にすると12万円のため、マイカーローンの年間支払額は168万円です。これを月々の支払額になおすと、14万円となります。月々の支払額14万円から、返済期間を10年、金利を1.875％と仮定して、マイカーローンで借り入れできる金額をシミュレーションすると1530万円となりました。

レクサスの値段を見ると、SUVのLXは1450万円～2100万円（税込）となっていますが、それ以外は1530万円以下に収まっています。

単純に、リボ払いの残高とマイカーローンの支払額だけを見れば、レクサスが買えるといえるでしょう。



年収に対する支払額の比率をよく考えよう

年収600万円でリボ払いの残高が100万円あっても、理論上はレクサスの購入は可能です。しかし、実際の支払いはリボ払いやマイカーローンだけではありません。住宅ローンや教育ローンなどの返済を抱えている人もいるでしょう。

また、車は購入して終わりではありません。保険料やガソリン代、税金などの維持費がかかります。これらを踏まえたうえで、マイカーローンの借入金額を考えなければ、いざ支払いが始まったときに家計が圧迫されるでしょう。

すべての支出を把握し、無理のない範囲でマイカーローンの支払額を設定することが大切です。これを機に、無駄な支出がないか、リボ払いの利用は適切かなど家計を見直すといいでしょう。



出典

トヨタ自動車株式会社 LEXUS モデル一覧

執筆者 : 金成時葉

2級ファイナンシャル・プランニング技能士