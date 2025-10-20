ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¡Ö»þµë¤Ç63±ß¡×¥¢¥Ã¥×¸«¹þ¤ß¡ª ·îµë¤Ç¡È1Ëü±ß¡É¤Û¤É¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½ô¼êÅö¤ò´Þ¤á¤ÐºÇÄÂ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤ÏË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¡© ¸í²ò¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
ºÇÄãÄÂ¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï²¿¤«
ºÇÄãÄÂ¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶âË¡¤Ë´ð¤Å¤¹ñ¤¬ÄÂ¶â¤ÎºÇÄã¸ÂÅÙ¤òÄê¤á¡¢»ÈÍÑ¼Ô¡Ê²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÄãÄÂ¶â³Û°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤ÄÂ¶â¤ò½¢¶Èµ¬Â§¤äÏ«Æ¯·ÀÌó¤ÇÄê¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£Ìµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÄê¤á¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤¬ºÇÄãÄÂ¶â°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¤Î»ö¶È¾ì¤ÇÆ¯¤¯Á´¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤È¤½¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Àµ¼Ò°÷¡¢¥Ñー¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷Åù¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¤Î¥¢¥Ã¥×
2025Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â²þÄê¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤Ê¾å¤²Éý¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢8·î4Æü¤ËÃæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ë¤Æ¡Ö²þÄê¤ÎÌÜ°Â¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ë¤Æ·èÄê¤µ¤ì¡¢10·î°Ê¹ß¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î·ÐºÑ¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤«¤é¡¢A¥é¥ó¥¯6ÅÔÉÜ¸©¡¢B¥é¥ó¥¯28Æ»ÉÜ¸©¡¢C¥é¥ó¥¯13¸©¤È¤µ¤ì¡¢A¥é¥ó¥¯63±ß¡¢B¥é¥ó¥¯63±ß¡¢C¥é¥ó¥¯64±ß¤Î°ú¾å¤²³Û¤ÎÌÜ°Â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ²Ã½ÅÊ¿¶Ñ¤Î¾å¾º³Û¤Ï63±ß¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ51±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¾å¤²Î¨¤Ï6.0¡ó¡ÊºòÇ¯ÅÙ¤Ï5.1¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¸©¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÜ°Â¤ò¾å²ó¤ë°ú¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ä¶áÎÙ¸©¡¦ÅÔ»Ô·÷¤Ø¤Î¿Íºà¤ÎÎ®½Ð¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃÎ»ö¤Ê¤É¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê°ú¾å¤²¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ä»¼è¸©¤Ï1030±ß¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£73±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤ÇÌÜ°Â64±ß¤ò9±ß¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ô¼êÅö´Þ¤á¤ì¤ÐºÇÄÂ¥¯¥ê¥¢¡×¤Ï¸í²ò¤«¤â－ºÇÄãÄÂ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î－
·Ð±Ä¼Ô¤¬¡Ö½ô¼êÅö¤ò´Þ¤á¤ÆºÇÄÂ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÄÂ¶â¤Ï¡¢Ëè·î»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë´ðËÜÅª¤ÊÄÂ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ê¬¤±¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Î×»þ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÄÂ¶â¡Ê·ëº§¼êÅö¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢1¥ö·î¤òÄ¶¤¨¤ë´ü´Ö¤´¤È¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÄÂ¶â(¾ÞÍ¿¤Ê¤É¡Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè·î¤Î´ðËÜÅª¤ÊÄÂ¶â¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤«¤é¡¢»þ´Ö³°¡¦µÙÆü¡¦¿¼ÌëÅù¤Î³äÁýÄÂ¶â¡¢Àº³§¶Ð¼êÅö¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¡¢²ÈÂ²¼êÅö¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÄÂ¶â
²ñ¼Ò¤Ë¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼þÃÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤òµá¤á¤è¤¦
²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¾¶È°÷¤Ë¼þÃÎ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÈÏ°Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â³Û¡¢»»Æþ¤·¤Ê¤¤ÄÂ¶â¤ª¤è¤Ó¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¹à¤ò¡¢ºî¶È¾ì¤Î¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¼þÃÎ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¡Ö½ô¼êÅö¤ò´Þ¤á¤ì¤ÐºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¼êÅö¤ò´Þ¤ó¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼êÅö¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Â¼ÁÅª¤ËÏ«Æ¯¤ÎÂÐ²Á¤È¤Ê¤ë´ðÁÃÅª¤ÊÄÂ¶â¤Ç¡¢·î¡¹ÊÑÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¿Ìä¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãÄÂ¶â³Û°Ê¾å¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡
ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÄÂ¶â³Û¤ÈÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëºÇÄãÄÂ¶â³Û¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»þ´ÖµëÀ©¤Î¾ì¹ç
»þ´Öµë¡æºÇÄãÄÂ¶â³Û¡Ê»þ´Ö³Û¡Ë
¡¦ÆüµëÀ©¤Î¾ì¹ç
Æüµë¡à1Æü¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¡æºÇÄãÄÂ¶â³Û¡Ê»þ´Ö³Û¡Ë
¡¦·îµëÀ©¤Î¾ì¹ç
·îµë¡à1¥ö·îÊ¿¶Ñ½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¡æºÇÄãÄÂ¶â³Û¡Ê»þ´Ö³Û¡Ë
¡¦½ÐÍè¹âÊ§À©¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀÁÉéÀ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿ÄÂ¶â¤Î¾ì¹ç
½ÐÍè¹âÊ§À©¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀÁÉéÀ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»¤µ¤ì¤¿ÄÂ¶â¤ÎÁí³Û¤ò¡¢Åö³ºÄÂ¶â·×»»´ü´Ö¤ÎÁíÏ«Æ¯»þ´Ö¿ô¤Ç½ü¤·¤Æ»þ´ÖÅö¤¿¤ê¶â³Û¤Ë´¹»»¤·¡¢ºÇÄãÄÂ¶â³Û¡Ê»þ´Ö³Û¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·îµëÀ©¤Î¾ì¹ç¤ÎÎã¡§Ä»¼è¸©¤ÇÆ¯¤¯A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¡ºÇÄãÄÂ¶â³Û1030±ß¡Êº£²ó73±ß°ú¾å¤²¡Ë¡Û
¡ÊÁ°Äó¡Ë
´ðËÜµë15Ëü±ß¡¡¿¦Ì³¼êÅö3Ëü±ß¡¡ÄÌ¶Ð¼êÅö5000±ß¡¡»þ´Ö³°¼êÅö3Ëü5000±ß¡¡¡Ê¹ç·×22Ëü±ß¡Ë
Ï«Æ¯»þ´Ö¡¡1ÆüÅö¤¿¤ê8»þ´Ö¡¡Ç¯´ÖÏ«Æ¯Æü¿ô250Æü
¡ÊºÇÄãÄÂ¶â³Û°Ê¾å¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¡Ë
¡Ê1¡ËA¤µ¤ó¤ÎÄÂ¶â¤«¤é¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄÂ¶â¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£½ü³°¤µ¤ì¤ëÄÂ¶â¤ÏÄÌ¶Ð¼êÅö¡¢»þ´Ö³°¼êÅö¤Ç¤¹¡£¿¦Ì³¼êÅö¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
22Ëü±ß－¡Ê5000±ß¡Ü3Ëü5000±ß¡Ë¡á18Ëü±ß
¡Ê2¡Ë¤³¤Î¶â³Û¤ò»þ´Ö³Û¤Ë´¹»»¤·¡¢ºÇÄãÄÂ¶â³Û¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê18Ëü±ß¡ß12¥ö·î¡Ë¡à¡Ê250Æü¡ß8»þ´Ö¡Ë¡á1080±ß¡ä1030±ß
ºÇÄãÄÂ¶â³Û°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤Î´ðËÜÅª¤Ê¸¢Íø
ºÇÄãÄÂ¶â°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î´ðËÜÅª¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÂ¶â¤ÎºÇÄã³Û¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏ«Æ¯¾ò·ï¤ò²þÁ±¤·¡¢À¸³è¤Î°ÂÄê¤äÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹ñÌ±·ÐºÑ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö2020Ç¯Âå¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤òÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç1500±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢Æ¯¤¯¿Í¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¿Ìä¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ðÅù¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : ¶Ì¾å¿®ÌÀ
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー