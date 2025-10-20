冨永愛、冨永章胤（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/20】モデルで俳優の冨永愛が10月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。モデルで俳優の長男・冨永章胤との背比べショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆冨永愛、190cmの長男・冨永章胤との背比べを公開


愛は「なんかまた大きくなった？」とつづり、章胤と背比べしている写真を更新。2人はスラっと伸びる綺麗なラインの背中を合わせ、愛が真剣な眼差しで前方を見つめながら章胤の頭に手を置いている様子を公開している。愛は身長179cm、章胤は身長190cmであることから、親子揃ってスタイルの良さがうかがえるショットとなっている。

◆冨永愛の投稿に反響


この投稿には、「親子揃ってスタイル良すぎ」「姿勢が美しい」「絵になる親子」「かっこいい」などの反響が寄せられている。

愛は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月に章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表している。（modelpress編集部）

