韓ドラ「スピリット・フィンガーズ」Leminoで日韓同時配信決定 パク・ジフ＆カン・へウォンらが出演
【モデルプレス＝2025/10/20】映像配信サービス「Lemino（R）」では、韓国ドラマ「スピリット・フィンガーズ」（全12話）を、10月29日16時より韓国TVINGと同時に日本独占配信される。
本作は、2015年に韓国NAVER WEBTOONで公開されて以来、日本を含む各国で長く愛されてきた人気マンガが原作で、平凡な女子高生が自分だけの色を探しに旅立つ、カラフルで心癒される青春ロマンスドラマ。韓国でビジュアルが解禁されるやいなや、その再現度の高さに原作ファンから賞賛の声があがっている。
自信がなく劣等感ばかりの女子高生ソン・ウヨンは、ある日偶然、「スピリット・フィンガーズ」と呼ばれる絵を描く集団に出会い、一員として参加することに。個性豊かな色を持つ仲間たちと触れ合うことで、少しずつ自分の“色”を探すようになるウヨン。恋や嫉妬、友情、家庭問題などを通して経験する様々な感情を、「ミセン」のクリエーターが瑞々しく時にコミカルに描く。
そんなウヨンを演じるのは「四季の春」での好演が記憶に新しいパク・ジフ。スピリット・フィンガーズ」のメンバーには、元SM練習生で抜群のスタイルを持ち「バニーとお兄さんたち」で注目のチョ・ジュニョン、「A-TEEN2」主演で元Goden Childのチェ・ボミン、大作への出演が続くチャ・ウミンといったイケメン俳優が名を連ねる。「女神降臨」や「SKYキャッスル」で強烈な印象を残したパク・ユナ、さらに元IZ*ONEで2026年日本のドラマにも出演が予定されているカン・へウォンも出演する。（modelpress編集部）
10月29日（水）16時〜：第1話〜第4話（一挙独占配信）
※毎週水曜日に2話ずつ最新話更新予定
◆「スピリット・フィンガーズ」日本配信決定
◆「スピリット・フィンガーズ」作品概要
