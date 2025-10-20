狩野舞子、スリットからスラリ美脚披露「スタイル良すぎ」「かっこいいし可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が18日、自身のInstagramを更新。タイトなスカートで美しい脚を披露し、話題になっている。
【写真】人気アイドルの元アスリート妻「脚綺麗」スリットスカート姿
狩野は「東京ビッグサイト3日間の衣装」とし、イベント出演時の衣装を公開。シャツにビスチェを重ね、タイトスカートのスリットからはスラリと映える脚を披露している。また他日程で着用した上下白の服装やジャケット姿も公開した。
この投稿には「脚綺麗」「どんな服装も似合う」「スタイル良すぎ」「かっこいいし可愛い」「ドキっとした」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆狩野舞子、タイトスカートに映える美脚披露
◆狩野舞子のスカート姿が話題
