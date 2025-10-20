“ピュアすぎるキャラ”森脇梨々夏、悩み打ち明けた千鳥・大悟からの言葉に涙
タレントの森脇梨々夏（23歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。悩みを打ち明けた千鳥・大悟からの言葉に「めちゃくちゃ楽になりました」と涙した。
森脇は今回、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた千鳥・大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する人気企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」に出演。自身の“ピュアすぎるキャラ”について悩みを打ち明けた。
「SNSの炎上が怖くて飲みの場にいけなくなった」「世間の声を気にしちゃって…」と明かした森脇に、大悟は「かわいそうに。世間の声じゃないよ？」と優しく語りかける。
そして「街中で知らんおっさんが『お前ピュアちゃうんか』って声を荒げて言ってきたとする。『あのおっさんの話聞かんとこ』ってなるやん。なんでネットになるとそいつの声を信じちゃうのか？」と本質をついた大悟に、森脇は「確かに」と納得。
また、「“ピュア”を抜きで呼んでくださるのかな…」と不安をもらした森脇に、大悟は「自分らしくやった方が成功しても失敗してもいいんじゃない？」とし、身近な人たちが本当の自分をわかっていてくれれば「キャラクターで思いっきりやっちゃってもいい」とアドバイス。
森脇が「めちゃくちゃ楽になりました」と涙する場面もあり、大悟は「ピュアでいることはいいことやから、泣きたい時は泣いて、笑いたい時は笑って、それが一番いいと思うよ」とエールを送った。
