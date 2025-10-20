週明け２０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６０７．８８ポイント（２．４１％）高の２５８５４．９８ポイントと３日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２２１．２６ポイント（２．４６％）高の９２３３．２３ポイントと反発した。売買代金は１４５４億１９６０万香港ドルとなっている（１７日前場は１５３１億７１８０万香港ドル）。

投資家心理が上向く流れ。米中は首脳会談に向け通商上の規制で応酬し、駆け引きが続いているが、関係改善に向けた動きも見え始めている。トランプ米大統領は１７日、米メディアのインタビューで、中国に対する１００％の追加関税は持続可能ではないと明言し、１０月末に韓国で開かれるＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）にあわせた米中首脳会談を行うと改めて表明した。

一方、取引時間中に公表された中国指標では、注目の７〜９月期ＧＤＰ成長率が前年同期比４．８％増と市場予想（４．７％）をやや上回ったが、前四半期（４〜６月）の実績（５．２％）を下回った。そのほか、９月の鉱工業生産は大幅に上振れたものの、小売売上高は前月実績を下回り、１〜９月の都市部・固定資産投資は予想に反し縮小。１〜９月の不動産開発投資は１３．９％減と縮小傾向が続いた。中国経済の鈍化懸念が強まる中、当局は今年の成長率目標「５．０％前後」を達成させるため、追加の経済対策を打ち出すとの見方が改めて広がっている。中国共産党は２０〜２３日にかけ、第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する予定。内需拡大などが主要テーマになるとみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が５．５％高、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が５．４％高、電子商取引（ＥＣ）中国最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が５．０％高と上げが目立った。ネットイースやアリババなどテック銘柄に買いが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は３．２％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

セクター別では、半導体が高い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が６．５％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が５．１％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．６％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が４．３％ずつ上昇した。

新興ＥＶ（電気自動車）関連もしっかり。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が７．５％高、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が４．５％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．２％高で引けた。そのほか、自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）などスマートドライブ関連銘柄も物色され、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が４．７％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が４．２％高と値を上げている。

半面、産金や金製品の銘柄群はさえない。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が５．４％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が４．５％、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が３．３％、六福集団（５９０／ＨＫ）が２．８％、周大福珠宝（１９２９／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。周大福が報告した７〜９月期の営業実績では、売上高が４．１％増加し、６四半期ぶりのプラス成長となったが、これを好感した買いは限定されている。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．６９％高の３８６６．０９ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。エネルギー、消費、自動車、不動産、インフラ関連、医薬、空運、保険・証券なども買われた。半面、銀行は安い。素材、公益も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）