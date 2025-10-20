11月28日、29日に香港 Kai Tak Stadiumにて開催される『2025 MAMA AWARDS』の第2次ラインナップが発表された。

今回発表されたのは、aespa、G-DRAGON、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、MIRROR、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASUREの計10組。

本イベントは、現地時間の11月28日にChapter 1、11月29日にChapter 2としてそれぞれのステージを披露。ステージ上も観客も、音楽を通してひとつになって盛り上がる瞬間を表現したフレーズ“オ・フン”（UH-HEUNG）を公式スローガンとして掲げている。

また、本イベントはVisaがタイトルスポンサーとして参加。Mnet Japanや、各種デジタルプラットフォームを通じてリアルタイムで世界へ同時配信される予定で、世界中のKPOPファンが一体となって楽しめるグローバル授賞式となる見込みだ。

なお、日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart+にてリアルタイム日本語字幕で放送予定。放送時間などの詳細情報は日本公式サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）