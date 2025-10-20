お金や介護など、従業員のプライベートな悩みをサポートする福利厚生サービス誕生
アビリティーは、従業員が安心して働ける環境づくりを支援する福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」の提供を開始した。
LIFE COMON サービスイメージ
同サービスは、全国の中小企業を対象としたサービス。「専門家に子育てや食育について相談したい」「FPに家計のやりくりや将来設計についてアドバイスしてほしい」「介護サービスについて知りたい」といったプライベートな課題を持つ従業員のために、スマホやパソコンでいつでも相談できる環境をWeb上で提供する。
従業員は、話しやすそうな専門家を見つけて、自分の顧問として登録して相談ができる。従業員の家族、定年退職者も無料で利用が可能。相談のほか、スキルアップや自分磨きができるセミナー・講演をオンラインで開催している。
また、従業員だけでなく、社外専門家によるハラスメント相談窓口を設けたり、SECOM社の安否確認サービスも特別価格で利用できるなど、会社経営もサポートする。
初期費用は、3万3,000円〜。基本月額料金は、従業員1人あたり1,100円。スタートアップキャンペーンとして、2026年3月までに契約の場合 基本月額料金は550円となる。
LIFE COMON サービスイメージ
同サービスは、全国の中小企業を対象としたサービス。「専門家に子育てや食育について相談したい」「FPに家計のやりくりや将来設計についてアドバイスしてほしい」「介護サービスについて知りたい」といったプライベートな課題を持つ従業員のために、スマホやパソコンでいつでも相談できる環境をWeb上で提供する。
また、従業員だけでなく、社外専門家によるハラスメント相談窓口を設けたり、SECOM社の安否確認サービスも特別価格で利用できるなど、会社経営もサポートする。
初期費用は、3万3,000円〜。基本月額料金は、従業員1人あたり1,100円。スタートアップキャンペーンとして、2026年3月までに契約の場合 基本月額料金は550円となる。