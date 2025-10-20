¸µÁÄ¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤¬Å¾¿È!?¡¡¾®Ã«¼Â²Ä»Òà¥«¥Õ¥§Å¹°÷á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤È¤Æ¤â¸÷±É¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Å¹Ä¹¤Ë
¡¡¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Î°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¿¿ô¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤â³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢³§¤µ¤ó¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤¬ÎÉ¤¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¼¤Ò¸á¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢à¸µÁÄ¥Þ¡¼¥á¥¤¥Éá¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°Áª¼ê¤Î¾®Ã«¼Â²Ä»Ò¤µ¤ó(58)¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ¹´üµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥ê¥ó¥°¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤Î±Ä¶ÈºÆ³«µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¾®Ã«¤µ¤ó¤¬°ìÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÖ¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¡¢¶¥µ»¡¦¼ïÌÜ¤Î¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¡Ö¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¾®Ã«¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤¤µ¤¯¤Ë¿§¡¹¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®Ã«¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥½¥í¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤È¤â¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£92Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¹Êó°÷¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤·¡¢À¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¿å±ËÁª¼ê¸¢¤Ç3¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£7·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¿å±ËÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿4¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£