¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¼ã¤¤¡×¥°¥é¥É¥ë¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼»ÐËåàÊì´é½Ð¤·3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡Ö3¿Í»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
Êì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¹þ¤á¤Æ
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼»ÐËå¤ÈÊì¿Æ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤Ø¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤³¤ó¤ÊÇËÅ·¹Ó¤Ê¤»¤ê¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡¦»³²¬À»Îç(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡À»Îç¤Î»Ð¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²íÌï(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÇÊì¤â¼ã¡¹¤·¤¤º¢¤È¡¢¸½ºß¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À»Îç¤Ï¡ÖÂô»³ÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡ª¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Þ¥Þ¡ª¡ªÀ¤³¦°ìÂç¹¥¤ ¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³ÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡ª¡ª²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤â¼ã¤¤¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê»°»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¼ã¤¯¤Æ»°¿Í»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤âÈþ¿Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²ÈÂ²¤À¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»ÒÃ£¤À¤Ê¤¡¡¼¡×¡ÖÈþ·Á²ÈÂ²¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¬»ÐËå¤Ï¤È¤â¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î·Ð¸³¼Ô¡£¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿À»Îç¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë²ø²æ¤Ç¶¥µ»¤òÃÇÇ°¡£WWE¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é16Æü¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤Ê¤É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²íÌï¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÅìµþ¤Ë±óÀ¬¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸¶½É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£