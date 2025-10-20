名古屋で、″脳と心を休める″がテーマのシアター体験『ボ〜っとしあたー』上演
S.I.P.H THEATERは11月21日・22日、脳科学と音響心理学に基づいた新しいシアター体験『ボ〜っとしあたー』のトライアル公演を、フラリエ クリスタルコート(名古屋市中区)にて上演する。
ボ〜っとしあたー イメージ
同作は「現代人の脳を少し休める」をテーマに、生演奏・語り・ダンス・瞑想を組み合わせた新感覚の舞台作品。シータ波(深い瞑想状態に導く脳波)の周波数を空間に発生させるなど、科学的アプローチと芸術表現を融合させた"究極のリラックス"を体験できるという。
時間は約40分で全4公演。席数は35席前後を予定。チケットは、S.I.P.H THEATER公式サイト／チケットぴあにて販売予定。
今回の名古屋トライアル公演を皮切りに、全国各地での開催やさまざまな施設とのコラボレーションを構想している。特に「ロケーションベースエンターテインメント(Location-Based Entertainment)」として、庭園・ホテル・美術館・テーマパークなど、空間そのものを活かした体験を展開予定とのこと。
ボ〜っとしあたー 今後の展開
