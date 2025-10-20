エラグ酸を配合した「F&W ダイエットコーヒー」シリーズ発売、味は2種類
ディファレントは9月19日、「F&W ダイエットコーヒーブラック」と「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」を発売した。
「F&W ダイエットコーヒーブラック」「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」(各3,980円)
同商品は、ダイエットサポート成分として知られるエラグ酸を配合し、機能性と味わいの両立にこだわったダイエットコーヒーシリーズ。
「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」は、厳選したアラビカ豆100%を使用ししているほか、美容ケアのサポートとしてヒアルロン酸とセラミドも配合している。まろやかな口当たりとのこと。
「F&W ダイエットコーヒーブラック」は、エラグ酸にくわえ体感を重視した処方を採用。食物繊維のイヌリンと乳酸菌を配合し、より実感できるダイエットサポートを目指している。すっきりとした飲み心地とのこと。
価格は各3,980円。定期購買による割引もある。
