ブルボンのコンセプトショップで特別なルマンド「クラフト ルマンド ル・ショコラ」発売
ブルボンは10月20日、「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ3品を、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」にあるコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」で発売する。
「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ
「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズは、「Un BOURBON」でしか出会うことができない特別なルマンド。「Op.001 カカオ」「Op.002 ベリー」「Op.003 抹茶」の3品を用意する。
幾重にも重ねたクレープ生地をカカオやベリー、抹茶の味わいが際立つ独創的なチョコレートで包んだ。チョコレートの天面にはルマンドのクレープ生地をモチーフとした美しい模様を施している。
価格は2本入りで1,280円。
