ECCO、渋谷・原宿エリア3店舗目の直営店「ECCO TOKYO SHIBUYA」オープン
エコー・ジャパンは9月27日、〈ECCO〉カルチャーを伝承するコンセプトショップ「ECCO TOKYO SHIBUYA(エコー トーキョー シブヤ)」を、渋谷の明治通りにオープンした。
TOKYO SHIBUYA 外観
TOKYO SHIBUYAは、表参道・原宿エリアにおいて3店舗目の直営店となる。
ビル屋上にはビックスクリーンを構え、新しいECCOの顔を発信していく。第一弾は、「ももいろクローバーZ 百田夏菜子さん」、俳優の「結木滉星さん」を迎え「ECCO 新しい一歩」を表現したムービーを12月まで公開する。
百田夏菜子さん×結木滉星さん
同店では、世界に先駆けて、SS26の魅力的な商品を先行発売する。来店者には、「ECCO WATER」を配布(なくなり次第終了)するほか、3万3,000円以上の購入で、先着180名にTOKYO SHIBUYAオリジナル「Can Keeper」をプレゼントする。
TOKYO SHIBUYA、青山Ao店、表参道店の3店舗を回るスタンプラリーも用意。スタンプラリーに参加の上、キャンペーンに申し込んだ人の中から、百田さん、結木さん着用モデル含むスニーカーをプレゼントする。
同店では今後も、毎月イベントを開催予定。
TOKYO SHIBUYA 外観
TOKYO SHIBUYAは、表参道・原宿エリアにおいて3店舗目の直営店となる。
ビル屋上にはビックスクリーンを構え、新しいECCOの顔を発信していく。第一弾は、「ももいろクローバーZ 百田夏菜子さん」、俳優の「結木滉星さん」を迎え「ECCO 新しい一歩」を表現したムービーを12月まで公開する。
同店では、世界に先駆けて、SS26の魅力的な商品を先行発売する。来店者には、「ECCO WATER」を配布(なくなり次第終了)するほか、3万3,000円以上の購入で、先着180名にTOKYO SHIBUYAオリジナル「Can Keeper」をプレゼントする。
TOKYO SHIBUYA、青山Ao店、表参道店の3店舗を回るスタンプラリーも用意。スタンプラリーに参加の上、キャンペーンに申し込んだ人の中から、百田さん、結木さん着用モデル含むスニーカーをプレゼントする。
同店では今後も、毎月イベントを開催予定。