あわび専門店の伊勢せきや、海鮮おせち3種の予約受付を開始
関谷食品はこのほど、伊勢神宮外宮前に本店を構えるあわび専門店「伊勢せきや」にて「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」の予約受付を開始した。
「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」
同商品は、伝統的なスタイルに重点を置いた海鮮おせち。店舗の看板商品である「参宮あわび脹煮」をはじめとした海の幸と野山の幸を組み合わせている。
参宮あわび、伊勢海老、お頭付鯛の大きめのお重「吉祥」(4万5,000円/全41品目)、参宮あわび重、子持しぐれ重、つぼやき重が楽しめる「福祥」(2万7,000円/全45品目)、二段重による「瑞祥」(2万円/全29品目)といった3種を用意。
「吉祥」
「福祥」
「瑞祥」
絵馬型木箱での提供となる。
販売期間は12月5日までで、なくなり次第終了となる。配送のみの受付で、到着日は12月30日とのこと。
