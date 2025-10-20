熱海のお濃茶スイーツ専門店に、栗スイーツとハロウィンメニューが登場
フジノネが運営するお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は、10月16日から栗を使用した秋の香り豊かな「秋栗モンブランクレープ」と「お濃茶だんご モンブラン」を発売する。
秋栗モンブランクレープ
「秋栗モンブランクレープ」(1,400円)は、お濃茶を練り込んだもちもち食感のクレープ生地に、抹茶クリーム、抹茶ソース、抹茶生チョコ、ほうじ茶シロップ、栗あん、カットした栗をトッピングして巻き上げた。仕上げにモンブランを贅沢に絞り栗をトッピングしている。
「お濃茶だんご モンブラン」(580円)は、栗・栗あん・抹茶ソースをトッピングしたお濃茶クレープ生地でだんごを包み、モンブランをまるく絞って仕上げた。
お濃茶だんご モンブラン
10月18日からは、ハロウィンの期間限定メニューも販売する。「お濃茶ハロウィンラテ」(880円)は、通常の約2倍量の抹茶を使用たお濃茶ベースと、竹炭で黒色に仕上げたミルクベースでつくるハロウィン限定のダークで濃いお濃茶ラテ。カップに潜む、かわいいおばけもポイントとのこと。
お濃茶ハロウィンラテ
「お濃茶おばけソフト」(580円)は、人気メニューのお濃茶モンブランソフトに、おばけを模した抹茶の求肥をのせた。
お濃茶おばけソフト
