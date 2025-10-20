ソフトウェアPLC技術のアイ・エル・シーが、モーション制御ソフトウェアのモベンシスと技術提携
アイ・エル・シーとモベンシスは、ソフトウェアPLCとモーション制御を統合し、PC上で高性能な制御環境を提供するため、技術提携契約を締結した。
同提携により、モベンシスはアイ・エル・シーのソフトウェアPLC「INTALOGIC5」の技術を活用し、新製品開発を進める。「INTALOGIC5」は国際規格IEC 61131-3に準拠した組込みソフトウェアPLCで、従来のハードウェアPLCの機能をソフトウェアとしてPCなどに実装でき、コスト削減と省スペース化を実現する。Linux、Windowsなど多様なOS・CPUへの移植実績を持つ。
この提携により、両社の強みである「ソフトウェアPLC」と「モーション制御」を組み合わせることで、柔軟かつ高性能な制御ソリューションを提供し、産業オートメーション分野での新たな価値創出を目指す。
両社は2025年開催の「IIFES 2025」に出展し、ブースで共同デモンストレーションを行う予定。
