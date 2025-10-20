バターを一度に20個に小分けし、新鮮なまま保存できるバターケースが発売
プレマは10月2日、同社の「プレマルシェ×エンバランスコラボ」シリーズより、鮮度保持効果が期待できる新商品「premarchembalance バターケース」(4,520円)を発売した。
premarchembalance バターケース
同商品には、食品の鮮度保持や栄養素の劣化抑制が期待できる特殊加工技術「エンバランス加工」を施したプラスチックを使用。プラスチック特有のにおい移りが少なく、素材本来のおいしさを守りながら保存する。
200gのバターを、一度に20個(約10g)にカットできるステンレス製のバターカッター付き。中身をひと目で確認しやすい透明ケースには、神聖幾何学「フラワー・オブ・ライフ」のプリントが入っている。バターだけでなく、クリームチーズやお菓子、ブロックタイプの肉や刺身などの保存など、さまざまな用途に使用できる。
ステンレス製バターカッター付き
同商品は、実店舗「プレマルシェ・オーガニクス」のほか、通販サイト「びんちょうたんコム」でも販売している。
