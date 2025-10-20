重石も樽も使わず少量で漬けられる「たくあん漬の素」が発売
厚生産業は11月4日、「たくあん漬の素しそかつお風味」（339円）を発売する。
たくあん漬の素しそかつお風味
同商品は、従来のたくあん作りの課題とされてきた「量の多さ」や「発酵の失敗リスク」を軽減し、現代の生活環境でも気軽に楽しめる仕様としたたくあん漬の素。数十キロ単位で漬けるのが一般的とされているたくあんだが、同商品を利用すれば、500gから漬けられるため、少人数世帯でも無理なく消費できる。
重石や樽は一切不要。身近にあるポリ袋を使って、手軽に漬け込める。
近年は温暖化の影響で発酵時の温度管理が難しくなっているが、同商品は冷蔵庫で漬ける方式を採用。初めてでも安心して仕込めるだけでなく、季節を問わずたくあん作りを楽しめる。
