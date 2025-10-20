規格外さつまいもをアップサイクルしたハロウィン限定スムージーが発売
Drapocketは10月7日から、規格外さつまいもをアップサイクルした「Halloween Sweet Potato Smoothie」を、全国のGOKUGOKU、Gooday Juice各店で発売した。販売は10月31日まで(予定)。
Halloween Sweet Potato Smoothie
同店では、サイズや形が規格外の農産物を農家から適正価格で仕入れ、商品に活用することで農家支援とフードロス削減を両立する取り組みを続けている。今回発売するスムージーの原料は、焼き芋専門店「おいもここ」が茨城県鉾田市の芋農家から直接仕入れ、自社で焼き芋にしているさつまいもを使用した。
紫と白のマーブル模様が特徴で、砂糖不使用、添加物無添加のため、子どもも安心して飲むことができる。
価格は640円(一部店舗では価格が異なる場合もあり)。
