ア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦は１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズが本拠地でマリナーズに快勝して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。

ブルージェイズは２回に無死一、二塁からバージャー、カイナーファレファの２者連続適時打で先制すると、３回にはバージャーが２ラン。５回にはゲレロもソロを放った。先発した新人右腕のイエサベージは６回途中２失点と好投。３、４回は２イニング連続で１死満塁のピンチを迎えたが、３回から３イニング連続で併殺を完成させるなど要所を締める投球でリードを守った。

あす２０日（同２１日）の第７戦でドジャースとのワールドシリーズ進出チームが決まる。ブルージェイズが進出すれば、ワールドシリーズ２連覇を達成した１９９３年以来３２年ぶり、マリナーズが進出すれば初進出となる。

ドジャースはブルワーズに４戦無敗で２年連続のワールドシリーズ進出が決定。１９８５年にリーグ優勝決定シリーズが７試合制となって以降、リーグ優勝決定シリーズで「無傷４連勝」のチームと、「４勝３敗」で突破したチームが対戦するのは、５度目となる。だが、これまでの４度はいずれも４勝３敗で勝ち上がったチームが勢いに乗ってワールドシリーズを制覇。ドジャースにとっては不吉なデータだ。

ドジャースは１７日（同１８日）に第４戦を終え、ワールドシリーズ第１戦の２４日（同２５日）までは中６日空く。先発投手を中心に十分な休養が取れるというメリットはあるが、レギュラーシーズン中ではない試合間隔とあって、実戦感覚が危惧される。

大谷も７回途中無失点＆３本塁打と大暴れだった第４戦の試合後にワールドシリーズへは「休みを挟めるのはすごくいいことだと思います。（ＰＳは）１試合の重みが違うと思うので、みんな疲労がたまっているんじゃないかなとは思いますし、その中でゲームがない中でいかに実戦の感覚を養っていくかは課題だと思うので、そこが難しいのかなと思います」と口にしていた。不吉なデータと大谷の心配を吹き飛ばして、球団史上初の頂点に立てるだろうか。

◆これまでの「無傷４勝」ＶＳ「４勝３敗」のワールドシリーズ

▽１９８８年 ドジャース４―１アスレチックス

▽２００６年 カージナルス４―１タイガース

▽ ０７年 レッドソックス４―０ロッキーズ

▽ １２年 ジャイアンツ４―０タイガース

※いずれもリーグ優勝決定シリーズで４勝３敗だったチームがワールドシリーズを制覇、無傷４連勝だったチームが敗れている。