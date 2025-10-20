◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦 ブルージェイズ６―２マリナーズ（１９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手を掛けているマリナーズは１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦（カナダ・トロント）に敗れ、足踏みとなった。対戦成績は３勝３敗で、翌２０日（同２１日）に敵地で行われる運命の第７戦へ。試合後、ウィルソン監督は今季１０勝８敗の右腕カービーを先発させることを明言し、「この状況で我々が望む男は彼だ。良いボールを投げているし、彼の持ち場。全員総動員体制で、いつでも行ける準備をしていることになる」と総力戦で挑む。

全３０球団で唯一ワールドシリーズへの出場経験がないマリナーズ。第６戦は、初の悲願が目前に迫った重圧か―、序盤からミスが目立った。両軍無得点の２回には、先頭バーショの左中間へのヒットを中堅ロドリゲスが落球し、二塁打にすると、続くクレメントの三ゴロはスアレスが落球で無死一、二塁。直後にバーガーに右前適時打を許した。さらに一、三塁からカイナーファレファのボテボテの三ゴロが不運にも適時内野安打となった。

さらに打線もつながりを欠いた。３回にも１死満塁としたが、ローリーが一ゴロ併殺打。４回は１死からネーラーが中安、アロザレーナが三安で出塁すると、スアレスは四球で満塁。だが、クロフォードが二ゴロ併殺打に倒れた。５回にも１死一塁からロドリゲスが遊ゴロ併殺打に倒れ、３イニング連続でゲッツーを記録した。指揮官は「（相手先発の）イエサベージを称えるべき。彼の変化球は良かった。それによって、こちらのタイミングを外され、ゴロを打たされてダブルプレーになってしまいました」と脱帽した。

これで対戦成績は３勝３敗。翌２０日（同２１日）の勝者が、２４日（同２５日）から始まるワールドシリーズで大谷翔平投手ら率いるドジャースと争う。