つなぎを着てエンジンやタイヤの点検！横浜で「キッズ整備士体験」開催
ENEOSウイングは11月2日、5才〜12才の子どもを対象としたイベント「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」を、Dr.Drive横浜港北インターTSで開催する。
キッズ整備士体験 過去開催時の様子
イベントでは、1家族に1人アテンドがつき、スタッフの説明を受けながらさまざまな体験ができる。実際につなぎを着て、最新の整備工場の整備などを楽しみながら学べる。
体験内容は、エンジンの調子やライトの点検、最新の洗車機「快洗Wing(ウイング)」での洗車体験、車のホイールナット緩み点検など。タイヤを交換する理由や、危険なタイヤの見分け方など、タイヤについての知識も学ぶ。スプレーガンを使った塗装体験や、防火服を着て行う水消火器体験も実施する。
診断機をはじめ最新の整備工場整備の見学も行う。つなぎとキャップを着て、整備士になりきって写真撮影もできる。
参加者には、景品とお菓子をプレゼント。体験後、アンケートに記入すると、豪華景品が当たるハズレ無しの大抽選会に参加できる。
体験は4部制。体験は各部20名限定で、応募フォームから参加を受け付ける。参加は無料。
