153.65　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.09　エンベロープ1%上限（10日間）
151.58　10日移動平均
151.33　一目均衡表・転換線
150.73　現値
150.06　エンベロープ1%下限（10日間）
149.90　21日移動平均
149.38　一目均衡表・基準線
147.90　200日移動平均
147.70　一目均衡表・雲（上限）
147.55　一目均衡表・雲（下限）
147.35　100日移動平均
146.16　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

戻り高値は151.20まで、その上151.50超えの10日線が上値抵抗水準