テクニカルポイント ドル円 10日線ポイント
153.65 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.09 エンベロープ1%上限（10日間）
151.58 10日移動平均
151.33 一目均衡表・転換線
150.73 現値
150.06 エンベロープ1%下限（10日間）
149.90 21日移動平均
149.38 一目均衡表・基準線
147.90 200日移動平均
147.70 一目均衡表・雲（上限）
147.55 一目均衡表・雲（下限）
147.35 100日移動平均
146.16 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
戻り高値は151.20まで、その上151.50超えの10日線が上値抵抗水準
戻り高値は151.20まで、その上151.50超えの10日線が上値抵抗水準