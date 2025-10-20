山崎怜奈『ダレハナ』豪華ゲスト 加藤ローサ、桜井日奈子、山下瞳月、西山智樹＆前田大輔が登場
TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木 後1：00）では、きょう20日から連日豪華ゲストが登場する。
【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様
20日は、10月からTOKYO FM/JFN系で毎週月〜木曜に放送がスタートした「Volkswagen TREASURES」のパーソナリティーを務める俳優・加藤ローサ。21日は、12月7日から28日まで東京・PARCO劇場で行われる舞台・パルコ・プロデュース2025「シャイニングな女たち」に出演する俳優・桜井日奈子がゲスト出演を果たす。
22日は、10月29日に13thシングル『Unhappy birthday構文』をリリースし、2026年4月にはグループの5周年を祝う「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催する櫻坂46から山下瞳月が登場。23日は、オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集め、現在は新たなボーイズグループ結成を目指すプロジェクト「TAG SEARCH」が進行中、10月からはラジオパーソナリティーとしても活躍中の西山智樹＆前田大輔がゲストとして出演する。
