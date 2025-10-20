ベルギーで監督が主審に頭突き…クラブから解雇&4年間ベンチ入り停止に
ベルギー6部のポンドローム対ナニノワで、ポンドロームのオリビエ・ボードレ監督が主審に頭突きを行った。同指揮官は4年間のベンチ入り停止処分が下されたという。現地メディア『マテレ』のほかオランダ『フットボール・プレミア』などの海外メディアも報じている。
今月上旬に行われた試合で後半35分後、1-3でビハインドのポンドローム指揮官が主審に抗議。執拗な抗議により2枚目の警告で退場処分を受けた。するとボードレ監督は主審に詰め寄って額を合わせ、そのまま頭突きをお見舞い。主審は衝撃で倒れ込んだ。この行為により、主審は試合の打ち切りを決めた。
現地報道によるとボードレ監督は頭突きではないことを主張するとともに、主審が先に侮辱したとも主張した模様。ただポンドロームは指揮官の解任を決定し、本人もクラブの決定を受け入れたという。
そうした中で現地協会のフランス語圏サッカークラブ協会(ACFF)は16日、ボードレ監督の主張を退けて「明らかな暴行」と認定した。最低でも3年間のベンチ入り停止に該当する行為だとするとともに、常習性があるようで「これまでも主審に対する不適切な行動を繰り返しており、彼は怒りをコントロールできないことを示している。そのためより重い処分とすることが適切」と判断。4年間のベンチ入り停止処分を下した。なおアマチュアリーグのため、罰金は300ユーロ(約5万円)にとどまっている。
また、打ち切りとなった試合の扱いについてもポンドロームの0-5敗戦とすることが発表されている。
