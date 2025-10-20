リバプール破ってアモリム体制初のプレミア2連勝!! マンチェスター・U指揮官「就任してから最大の勝利」
マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督は敵地でリバプールを破った試合後、「就任してから最大の勝利」と喜びを示した。『BBC』や『beINスポーツ』が伝えている。
15位に終わった昨季に続いて今季も3勝1分け3敗と低調なスタートになったマンチェスター・Uだが、リバプール戦では開始1分過ぎにFWブライアン・ムベウモのゴールで先制。後半に入って一度追いつかれるも、DFハリー・マグワイアが勝ち越し点を決めて2-1で逃げ切り、アンフィールドでは2015-16シーズン以来となる白星を掴んだ。
この試合ではリバプールのシュートが再三に渡ってポストに嫌われたこともあり、指揮官は「運もあった」と認めた様子。それでも就任から1年を迎えようとする中、ビッグマッチを制して待望のプレミアリーグ初連勝を飾ったことに大きな喜びを示した。現地メディアは「試合終了の笛が鳴ったとき、監督自身も3000人いたユナイテッドのファンのようであった」と勝利の瞬間の様子を伝えている。
それでも指揮官は試合後、「今日は大きな意味を持つが、明日にはそれほどの意味は持たない」と冷静に話した。続けて「今日のようなスピリットを練習でも試合でも示せば多くの試合に勝てるだろう」と述べ、次戦に目を向けながら勝利を重ねていくことを重要視した。
