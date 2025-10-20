ＪＤＳＣがＳ高、ソフトバンクと資本・業務提携◇ ＪＤＳＣがＳ高、ソフトバンクと資本・業務提携◇

ＪＤＳＣ<4418.T>がストップ高の１０８１円カイ気配となっている。この日、ソフトバンク<9434.T>を割当先とする第三者割り当てにより１６０万株の新株式を１１月７日を払込期日として発行し、資本・業務提携すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



両社はこれまでもＡＩ関連ソリューションや、ソフトバンク子会社であるＧｅｎ－ＡＸのＡＩソリューションの開発などにおいて技術面及び人材面で連携してきたが、資本・業務提携を行うことで、ＡＩ領域における中長期的な戦略パートナーとして協働し、ＡＧＩ（汎用人工知能）時代を見据えて、最先端ＡＩ技術の社会実装を加速させるのが狙い。第三者割当増資により調達する資金１４億８３５８万円は、人材投資及び経営基盤の強化にあてる方針だ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



