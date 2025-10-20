「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後１時現在でローツェ<6323.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



同社は半導体工場向けのウエハー搬送システムなどを展開。１０月１０日発表の２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算は、売上高が前年同期比８．９％増の６５６億２００万円と増収となった一方で、最終利益は同３１．４％減の１０８億７２００万円と低調だった。台湾の主要顧客向けの装置納入が拡大したものの、前年同期に円安に伴う利益拡大の反動が出たほか、連結対象とした子会社の関連費用の計上も響いた。決算発表後の株価は調整色を強めて前週末に２５日移動平均線を下回った。下値不安が高まったとの受け止めが売り予想数の増加につながったようだ。なお、週明け２０日の同社株は急反発し、２５日移動平均線を上回って推移している。



出所：MINKABU PRESS