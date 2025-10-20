リガク・ホールディングス<268A.T>が反発している。この日、台湾に新会社リガク・テクノロジー・台湾（ＲＴＴＷ）を設立したと発表。また、新会社内に設けた技術拠点リガク・テクノロジー・センター・台湾（ＲＴＣ－ＴＷ）を本格稼働させたとしており、好材料視されている。



新会社は、中華圏における事業運営の中核として、顧客対応の強化を図るのを目的に設立。また、今回ＲＴＴＷ内に開設したＲＴＣ－ＴＷは、研究開発・顧客支援・共同開発を推進する技術拠点として、生産環境を再現したクリーンルーム、デモンストレーション、トレーニング、共同開発のためのスペースを備え、現地チームによる迅速かつ高度な技術サポートを提供するとしている。



出所：MINKABU PRESS