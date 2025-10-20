HASSELBLADがファッション系BtoBイベントに出展 「X2D II 100C」「907X & CFV100C」を展示
ファッションとライフスタイル雑貨の展示会「PLUG IN│Editorial」に、HASSELBLAD（ハッセルブラッド）が出展。会場で「X2D II 100C」などの現行製品を試すことができる。
HASSELBLADが多くのファッションフォトグラファーに愛用されているということにちなみ、ファッションとライフスタイル雑貨のBtoB展示会に参加する。国内輸入代理を務める株式会社セキドがブースを設ける。
会場では1億画素の「X2D II 100C」や、往年のフィルムバックスタイルを思わせる「907X & CFV100C」を展示する。
907X & CFV100C
なおBtoBを対象としたイベントのため、入場は業界関係者のみとなる。
イベント名
PLUG IN│Editorial
開催日時
2025年10月22日（水）～ 10月24日（金）11時00分～19時00分
※最終日のみ17時00分まで
会場
ヒカリエホールA
東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F
公式サイト
PLUG IN｜Editorial / 上質なファッション＆ライフスタイル雑貨の展示会