ファッションとライフスタイル雑貨の展示会「PLUG IN│Editorial」に、HASSELBLAD（ハッセルブラッド）が出展。会場で「X2D II 100C」などの現行製品を試すことができる。

HASSELBLADが多くのファッションフォトグラファーに愛用されているということにちなみ、ファッションとライフスタイル雑貨のBtoB展示会に参加する。国内輸入代理を務める株式会社セキドがブースを設ける。

会場では1億画素の「X2D II 100C」や、往年のフィルムバックスタイルを思わせる「907X & CFV100C」を展示する。

907X & CFV100C

なおBtoBを対象としたイベントのため、入場は業界関係者のみとなる。

イベント名

PLUG IN│Editorial

開催日時

2025年10月22日（水）～ 10月24日（金）11時00分～19時00分

※最終日のみ17時00分まで

会場

ヒカリエホールA

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F

公式サイト

PLUG IN｜Editorial / 上質なファッション＆ライフスタイル雑貨の展示会