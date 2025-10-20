King ＆ PrinceがInstagramで、ILLITと「I Know」（King ＆ Prince）をダンスする動画を公開した。

【写真＆動画】King ＆ PrinceとILLITが「I Know」ダンス＆『キントレ』オフショット

■『キントレ』出演メンバーの山崎弘也（アンタッチャブル）と劇団ひとりも参加

ILLITは10月18日に放送された『キントレ』（日本テレビ系）で、King ＆ Princeと共演した。

公開されたのは、『キントレ』スタジオで撮影されたコラボダンス。King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）、ILLITのIROHA（イロハ）とWONHEE（ウォンヒ）、そして『キントレ』に出演している山崎弘也（アンタッチャブル）と劇団ひとりがダンスを披露した。

金髪の高橋がいちばん前に立ち、2列目にイロハとウォンヒ、3列目に山崎・劇団ひとり・永瀬が並んでいる。高橋が振り返ると永瀬も劇団ひとりの肩に手をのせつつ、もう片方の手を高々とあげて、ダンスがスタート。

ニッコニコ笑顔ながらしなやかに正確に踊る高橋と、楽しそうにキレッキレのダンスを見せるイロハとウォンヒ。そして3列目では、絶妙な表情や自由な振りを取り入れる山崎と劇団ひとりに思わず笑ってしまう永瀬が。永瀬は目配せしながら振りを教えるような様子も見せる。

最後、永瀬はダンスをやめて山崎と劇団ひとりを見つめるも、構わず踊り続けるふたり。高橋とイロハ＆ウォンヒは、ノリノリで体を動かし続けていた。

「センターの金髪海ちゃんかっこいい」「海人先生の関節が柔らかすぎる」「イロハちゃんとウォンヒちゃんキレッキレでかわいい」「3列目の3人が楽しそうすぎる」「ザキヤマさんとひとりさんと廉くんに目が行く笑」などといったファンの声が続々と到着。

なお『キントレ』公式Xでは、ILLITのメンバー全員が登場しているオフショット、そして同じ日の放送に出演した玉森裕太（Kis-My-Ft2）と永瀬とのツーショットも公開されている。

■永瀬の目線の先の自由すぎるザキヤマ＆劇団ひとりにも注目

■ILLITのメンバー全員や玉森裕太も登場の『キントレ』オフショット