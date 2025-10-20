INI、料理対決をする冠番組『DELISH INI』スタート ゆかりの人物がシークレットゲストとして登場
11人組グローバルボーイズグループ・INIの新冠番組『DELISH INI』が、11月6日午後5時からLeminoで独占配信される。
【写真】こちらは透明感あふれてる！アンニュイな表情の田島将吾
同番組では、INIが世界各地で愛されるレシピで料理対決をし、パフォーマンスだけでなく、料理の腕でも魅了できるか競う。試食を担当するのはシークレットゲストとして登場する、INIにゆかりのある人物。料理と並行しながら行うゲスト予想やゲストとのトークも見どころとなる。
第1話は広告付き無料配信にて楽しめる。第2話は11月13日午後7時から配信される予定。第3話以降のスケジュールは、Lemino公式SNSで公開される。
