万博→東大阪の町工場でイベント決定 モンスターエンジン＆スマイルら登場へ 『KOBA ART ＆ SONIC』概要
大阪・関西万博を契機にした大阪文化資源魅力向上事業として、東大阪でイベント『KOBA ART ＆ SONIC』（※KOBAのOは上に長音符）が、11月8日と15日に開催される。
【写真】『KOBA ART ＆ SONIC』にモンスターエンジン、スマイルが登場へ
大阪府・大阪文化芸術事業実行委員会が主催し、大阪府内各地の日本遺産や文化財などの魅力を知ってもらう取り組み。モノづくりの町・東大阪『オープンファクトリーこーばへ行こう！2025』と連携し、アートと音が融合したプログラムを実施する。
町工場で廃材を活用して制作されたアート作品（アーティスト・イン・ファクトリー東大阪2025）を展示するとともに、表彰式を開催。ゲストには、東大阪市の「ものづくり大使」を務めるモンスターエンジンや人気のスマイルを迎え、トーク、音楽ライブ、ライブペインティングなどを予定する。
■『KOBA ART SONIC』
DAY1「ART ＆ JAZZ」2025年11月8日（土）
午後0時30分〜3時／三和紙業株式会社TSUNAGI（東大阪市御厨中1丁目）
トークショー＆お笑いステージ モンスターエンジン他
アーティスト・イン・ファクトリー東大阪 2025表彰式 モンスターエンジン他
ジャズ演奏＆ライブペインティング asobiyoshi／Sky
DAY2「ART ＆ RYHTHM」2025年11月15日（土）
午後0時30分〜2時30分／株式会社上山製作所（東大阪市菱江4丁目）
トークショー＆お笑いステージ スマイル他
和楽器奏＆ライブペインティング TRAinnovation／ハナイ・チエ
同時開催『オープンファクトリーこーばへ行こう！2025』
西エリア 2025年11月7日（金）〜8日（土）
東エリア 2025年11月14日（金）〜15日（土）
両エリア共に午前10時〜午後4時
場所：東大阪市内の町工場など約50ヶ所
