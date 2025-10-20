【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は１９日、パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスによる停戦違反があったとして、ガザを空爆した。

ＡＦＰ通信によると、攻撃は数十か所に及び、少なくとも４５人の住民が死亡した。イスラエルは空爆後に停戦再開を発表したが、停戦合意の不安定さが浮き彫りになっている。

イスラエル軍の発表によると、空爆を含む攻撃は、南部ラファや北部ベイトラヒヤなどガザ全域を標的とした。イスラエルが米国提案の和平計画「第１段階」に基づき、停戦発効を宣言した１０日以降、最大規模の作戦となった。

イスラエル軍は空爆について、ガザ最南部ラファでハマスの施設を解体していた部隊が、対戦車ミサイルや銃撃で攻撃を受けたためだと説明した。ガザ南部でも戦闘があり、イスラエル兵２人が死亡したとして、これらの行為を「明らかな合意違反だ」として空爆の正当性を主張している。イスラエルは今後も「（ハマスの）停戦合意への違反行為には厳しく対応する」と強調した。

これに対し、ハマスは違反行為を否定した上で、イスラエル側の違反行為を列挙した声明を出した。「停戦合意が崩壊すれば、全責任はイスラエル側にある」とし、仲介国や国際社会に介入を求めた。トランプ米大統領は１９日、大統領専用機内で記者団に対し、イスラエル軍による空爆後も停戦は「維持されている」との認識を示した。

一方で、イスラエル軍は１９日、ハマスが人質の２遺体を返したと発表した。遺体１６体が返還されておらず、イスラエルはハマスの合意違反だと訴えている。