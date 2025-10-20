すぐれたテレビ、ラジオの番組や関係者を顕彰するギャラクシー賞の９月月間賞が２０日発表され、授賞の５作品に「しあわせな結婚」「僕達はまだその星の法則を知らない」のドラマ２本が名を連ねた。同賞はＮＰＯ法人放送批評懇談会が制定している。

「しあわせな結婚」は主演の阿部サダヲが松たか子と夫婦役を演じたマリッジサスペンス。発表リリースでは、「松たか子と阿部サダヲの絶妙な組み合わせの魅力、家族の会話劇のテンポのよさとミステリー要素が相まって、毎週続きが楽しみで地上波連ドラの良さを再認識した作品だった」などと評された。

「僕達は――」は関西テレビ制作で、フジテレビ系で放送された高校が舞台のドラマ。磯村勇斗が主演した。「スクールロイヤーを主人公に、宮沢賢治的思想を巧みに織り込んだ本作は、単なる学園ドラマではなく、生徒たちとの出会いを通し、主人公が変容していく姿を細やかに描き、人間ドラマとした。特に星空と対話するかのような手作りプラネタリウムのシーンは、紡がれる言葉の美しさと情景の詩情においてテレビドラマ史に刻まれる名場面となった」

阿部は昨年のＴＢＳ系主演ドラマ「不適切にもほどがある！」がギャラクシーの月間賞、テレビ部門特別賞に輝いた。それに続く主演作の受賞。今回、主演作が月間賞に選ばれた磯村も「ふてほど」に「ムッチ先輩」として出演しており、阿部と合わせて、ふてほどファミリーにとってうれしいニュースとなった。