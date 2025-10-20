¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤ó¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤Ê¤¢¡ª¡×KEY TO LITÅÐ¾ì¡È¤Ö¤ÃÈô¤Ó¡É»ØÅ¦¤µ¤ì
Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¤¿»öÌ³½ê¸åÇÚ¤ÎKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Æ±¤¸STARTO¤ÎÃËÀ5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKEY TO LIT¡×¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤ÏÀ¤ÂåÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¥¹¤±¤É¡¢¿ðµ©¡Ê¤ß¤º¤¡Ë¤ÈÎæ°¡¡Ê¤ì¤¤¤¢¡Ë¤ÏÀèÇÚ¤Ê¤ó¤¹¤Í¡£Âç¸÷¡¢Âç¾º¡¢¥¬¥ê¤µ¤ó¤Ï¸åÇÚ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°æ¾å¿ðµ©¡Ê24¡Ë¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡Ê28¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ê23¡Ë¡¢´äºêÂç¾º¡Ê23¡Ë¡¢Ãö¼íÁóÌï¡Ê23¡Ë¤ò½çÈÖ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤¿Æþ½ê¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÉáÃÊ¡¢²ñ¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£ß·Éô¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ë¡ÊÃ¯¤«¤Î¡Ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤È¤«¤â¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎæ°¡¤Ïtimelesz¡ÄÁ°¤ÎSexy Zone¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆ±¤¸¤¯¤¯¤ê¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤¬¡ÖÅö»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¾ÅÄ¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤ËÃö¼í¤Ï¡Ö¸µÂÀ¤¯¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¡¢¥ª¥ì¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤ÏÆ¬¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢´éÌÌÁóÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤ó¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤Ê¤¢¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤Æ»×¤ï¤ºÀä¶«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¾¾ÅÄ¤ÎÂÖÅÙ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£Ãö¼í¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤è¡¢¤¤¤ë¤è¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤è¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤ê³Ý¤±¤¿¡£