マリナーズは１９日（日本時間２０日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦に２―６で敗れ、対戦成績は３勝３敗のタイになった。勝者がワールドシリーズ（ＷＳ）出場となる第７戦は翌２０日（同２１日）にトロントで行われる。

２回にバージャー、カイナーファレファの適時打で２点を先制され、３回にはバージャーの２ランで０―４とされたが、３回一死満塁で打席はローリー。しかし、右腕イエサベージの初球、内角低めのスプリットに手を出し、一ゴロ併殺打に倒れ。

続く４回も一死満塁かでクロフォードが２球で追い込まれると３球目の外角低めのボール球のスプリットを引っ掛けて二ゴロ併殺打。５回一死一塁でロドリゲスが初球、内角高めのフォーシームをを打って遊ゴロ併殺打に打ち取られ無得点。中継を行った米ＦＯＸの実況アナウンサーは「３（イニング）連続で併殺打を取りました」と、２２歳の右腕イエサベージの落ち着いた投球をたたえるように伝えた。

直後にギルバートが先頭打者のゲレロに真ん中に甘く入ったカーブを左翼スタンドに運ばれ０―５とされる。主砲のポストシーズン（ＰＳ）６号にファンは大歓声だ。

６回、ネーラーのＰＳ３号ソロ、スアレスの適時打で２点を返すが反撃もここまで。３インニング連続の併殺打、ブルージェイズの３投手から１２三振を喫する拙攻で完敗した。

試合後、テレビのインタビューに応じたゲレロは「僕はこの街のため、チームメートのためにプレーしている。チームメートを信じ、このチームを信じ、神を信じ、街を全てを捧げる時、何か、何か凄いことが僕に起きたんだ。まるで今日、僕たちが（何かに）突入したみたいに。僕たちはもっと活躍したい。明日も挑戦し、勝利を目指したい」と熱く語った。

決着の第７戦。奇しくも１９７７年創設の両球団。マリナーズが勝てば初出場、ブルージェイズが勝てば連覇を成し遂げた９３年以来３２年ぶり３度目となる。ＷＳでは連覇を狙うドジャースが待っている。